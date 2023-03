Giornata amara: 0 punti per i nostri

Giornata senza punti per le formazioni Under 16 serie C di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto all’Imolese, non è stata sufficiente la rete di Brolli. Rimini: Di Ghionno, Petrini, Fiordalisi (20’ st Para), Imola, Magi, Lepri (10’ st Alessi), Cagnoli (43’ st Morri), Jubani, Bernardi, Rota (10’ st Padroni), Brolli. All.: Pieri. Giornata nera anche per la San Marino Academy ko con il Cesena. San Marino Academy: Tassinari, Marani (70’ Faetanini), Forcellini (70’ Marinucci), Pasolini (70’ Gostoli), Battistoni, Bugli, Bindi (dal 60’ Zavoli), Arcangeli, Protti, Semperlotti (dal 50’ Burioni), Valentini (dal 60’ Mularoni). All.: Magnani.

Under 16 serie C. Girone C (13ª giornata): San Marino Academy-Cesena 0-6, Vis Pesaro-Ancona 0-1, Montevarchi-Reggiana 0-2, Rimini-Imolese 1-2.

Classifica: Cesena 37; Ancona 26; Reggiana 23; Vis Pesaro 17; Imolese 16; Montevarchi 12; Rimini 11; San Marino Academy 6.