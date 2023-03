Giornata di soli sorrisi per le formazioni della riviera

Giornata di soli sorrisi, la quarta della seconda fase, per le ragazze Under 15 di casa nostra. Quelle della Femminile Riccione non hanno lasciato scampo al Rapid Viadana lontano da casa (2-0). Le reti biancazzurre di giornata sono state realizzate da Delia e Semprini. Hanno vinto il derby sul campo del Ravenna, invece, le biancorosse del Rimini (3-1). Un successo firmato da Vecchione (doppietta per lei) e Sgallini. Il Riccione resta così assestato al secondo posto della classifica alle spalle delle due capolista Bologna e Sassuolo. Tre punti in meno per il Rimini che condivide il quarto posto con il Modena.

Under 15 seconda fase. Girone B (4ª giornata): Ravenna-Rimini 1-3, Modena-Sassuolo 1-2, Rapid Viadana-Femminile Riccione 0-2, Reggiana-Bologna 0-11, United Romagna-Imolese 1-6.

Classifica: Bologna, Sassuolo 12; Femminile Riccione 10; Modena, Rimini 7; Imolese 6; Rapid Viadana 3; Ravenna 1; United Romagna, Reggiana 0.