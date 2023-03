Giornata d’oro per San Marino Rimini a valanga con la Reggiana

Vince e convince l’Under 15 della San Marino Academy che si ritrova a punteggio pieno dopo tre giornate della fase interregionale del campionato di categoria. Dopo Ternana e Fiorentina, anche il Cesena deve inchinarsi alle biancazzurrine, in gol con Terenzi e sul 2-0 per effetto della sfortunata autorete del portiere ospite. Nel finale le bianconere di Cesena accorciano, ma escono comunque sconfitte da Faetano inchinandosi alle vicine di casa. Nella terza giornata della seconda fase, questa volta regionale, del campionato Under 15 le biancorosse del Rimini hanno rifilato cinque gol alla Reggiana (5-0) con le reti di Dellarosa, Ferraro, Spadazzi e Caleschi (doppietta). Tre punti in tasca anche per le ragazze della Femminile Riccione che non hanno lasciato scampo alla United Romagna (4-2). Reti firmate da Dini, Semprini, Padovani e Giusini. Il Rimini sale, così, a quota 4 in classifica, il Riccione a 7 volando a due punti dalla vetta.