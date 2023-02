Giornata grigia per i ‘nostri’

Fine settimana senza punti per le formazioni Under 15 Serie C di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto il bottino alla Vis Pesaro (1-0). La San Marino Academy è caduta a Piacenza (1-0). Rimini: Perazzi, Zammarchi, Drudi, Scirocco, Bizzarri, Manzi, Cenci (32′ st Zamagna), Eco (15′ st Nava), Molfetta (15′ st Di Pollina), Foschi, Arlotti (32′ st Grassi). All.: Berretta. Academy: Conti (70’ Giulianelli), Vairo (70’ Guidi), Colombini (70’ Mattei), Delvecchio, Meloni, Baldacci, Podeschi (50’ Pennacchini), Grandoni (70’ Zavoli), Canarezza, Montali (60’ Molinari), Mirchev (70’ Tamagnini). All.: Belluzzi.

Under 15 Serie C (11ª giornata): Fermana-Ancona 3-0, Cesena-Recanatese 4-0, Piacenza-San Marino 1-0, Imolese-Reggiana 1-0, Rimini-Vis Pesaro 0-1.

Classifica: Cesena 33; Imolese 22; Rimini 18; Fermana, Vis Pesaro 17; Piacenza, Reggiana 15; Ancona 14; Recanatese 3; San Marino Academy 2.