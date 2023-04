Giornata nerissima per le romagnole

Ha l’opportunità di riprendersi la testa della classifica la Giana Erminio che oggi in posticipo affronterà il Crema. I lombardi dovranno sfruttare il passo falso della Pistoiese, battuta ieri a sorpresa dal Corticella. Ko inattesi per le romagnole. Forlì sconfitto in casa dell’Aglianese, Ravenna a secco con la Bagnolese e Sammaurese battuta dal Sant’Angelo.

Serie D. Girone D (34ª giornata): Aglianese-Forlì 1-0, Corticella-Pistoiese 2-1, Lentigione-Prato 2-1, Ravenna-Bagnolese 0-1, Real Forte Querceta-Salsomaggiore 4-0, Sammaurese-Sant’Angelo 0-1, Scandicci-Carpi 1-1, Correggese-United Riccione 2-1, Fanfulla-Mezzolara. Oggi: Crema-Giana Erminio.

Classifica: Pistoiese 68; Giana Erminio 67; Forlì 53; Ravenna, Carpi 52; Real Forte Querceta, Corticella 50; Aglianese 49; United Riccione 47; Fanfulla, Sammaurese 46; Lentigione, Crema 44; Mezzolara, Prato 42; Sant’Angelo 41; Correggese 40; Scandicci, Bagnolese 33; Salsomaggiore 12.