Giornata senza il sorriso per i ragazzi di Piazzale del Popolo

Niente punti in tasca per l’Under 13 prof del Rimini, battuta di misura dalla Reggiana davanti al pubblico di casa (4-1). Ai biancorossi non è stata sufficiente la rete realizzata da Kasalla. Un buon pari, invece, è quello che ha permesso alla San Marino Academy di fermare la squadra B del Modena (3-3). Rimini e San Marino Academy così, ora sono appaiate in classifica a quota sette. Penultimo posto con l’ultimo che vede il Fiorenzuola ancora a quota zero. Invece, sono dieci i punti che dividono le due squadre di casa nostra dalla Reggiana che le precede in classifica.

Under 13 professionisti Girona A (17ª giornata): Bologna-Cesena 1-3, Parma-Piacenza 4-1, Spal-Bologna squadra B 2-3, Fiorenzuola-Sassuolo 1-4, Modena-Imolese 4-2, San Marino Academy-Modena B 3-3, Rimini-Reggiana 2-3. Classifica: Parma 40; Spal 39; Cesena 34; Sassuolo 28; Bologna 26; Piacenza, Modena 23; Reggiana 17; Rimini, San Marino Academy 7; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 26; Modena B 11.