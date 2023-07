Giorni di ritorni a Santarcangelo

Sono giorni di ritorni in casa Young Santarcangelo. Il club clementino che ha appena conquistato la Prima categoria sta mettendo insieme la squadra per la prossima stagione. Con tanti ritorni, appunto. Come quello di Mattia Amati. Dopo aver trascorso un anno a Verucchio in un campionato importante come quello di Promozione, è pronto per tornare a casa al Cpb Stadium ️ per coronare il suo sogno di bambino: indossare orgogliosamente la maglia gialloblù e portare in alto i colori del Santarcangelo. In gialloblù ci torna anche l’attaccante Leonardo Fuchi. Cresciuto nel settore giovanile del Santarcangelo, Fuchi con addosso la maglia clementina ha messo insieme anche la sua prima presenza tra i professionisti appena 16enne, in serie C, con mister Lamberto Zauli in panchina. Poi la serie D e ora torna allo Young Santarcangelo ancora una volta per rimettersi in gioco.