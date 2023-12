Giovanili Rinascita basket

Angels Under 19 ko e Ibr Under 15 vincente nella settimana delle giovanili legate a Rinascita Basket Rimini impegnate nei campionati d’Eccellenza. Santarcangelo, senza Abba, è sconfitta nettamente dalla Stamura Ancona in un match tra due squadre distanti solo due punti in classifica e con l’opportunità dell’aggancio per i gialloblù. Finisce 58-78 un match che ha visto i ragazzi di Serra sempre sotto nel punteggio. Dopo un primo quarto da 13-26, Ancona arriva anche a +16 prima di chiudere all’intervallo sul 33-43. Di ritorno dagli spogliatoi gli Angels subiscono un altro piccolo break che lancia gli avversari verso la fuga definitiva (35-50), col punteggio che al 30’ (47-63) e a fine partita non subisce troppi cambiamenti e oscilla sempre attorno alla forbice delle venti lunghezze. Era l’ultima di andata, gli Angels torneranno in campo l’8 gennaio a Roseto. Il tabellino: Antolini 3, Bonfé 2, Panzeri, Mulazzani 11, Benzi 4, Baschetti 2, Macaru, Lombardi 9, Mari 12, Di Giacomo, Sirri 15, Morri. All.: Serra.

Continua invece senza ostacoli la marcia di Insegnare Basket Rimini in Under 15. La squadra di Carasso ha la meglio facilmente di Fidenza, chiudendo sul 104-65 un match già ampiamente deciso all’intervallo sul punteggio di 56-19. Molto bene Altini all’avvio, mentre gli assist di Ronci, 10 alla fine, aiutano a confezionare dieci minuti in cui l’Ibr scappa via sul 31-13. Nel secondo quarto la difesa stringe ancora di più le maglie, con Ruggeri come sempre dominante in attacco e molto efficace dietro sulle iniziative avversarie. Il secondo tempo non cambia l’ordine delle cose, con i riminesi a confermare l’imbattibilità in attesa dell’ultima partita del 2023, quella di lunedì prossimo a Modena. Il tabellino: Morandi, Trevisani 4, Fascicolo 6, Altini 13, Albani 12, Ruggeri 39, Bronzetti, Ronci 16, Cantore 4, Tura 10, Ciancarelli. All.: Carasso. Intanto va registrato il terzo posto alla Ludec Cup per la selezione dell’Emilia Romagna Under 15, con diversi giocatori Ibr convocati e Ruggeri sempre molto incisivo, capace di metterne 29 nella finalina vinta 79-76 col Veneto.