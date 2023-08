Giovedì sera il primo test al ‘Romeo Neri’

Hanno girato per la Romagna e sono anche usciti fuori regione. Ora per i biancorossi è arrivato il momento di sentire sotto i piedi il sintetico del ’Romeo Neri’. Dove giovedì sera (calcio d’inizio alle 20.30) il Rimini affronterà lo United Riccione (serie D). Un’altra tappa di avvicinamento al campionato, a quel debutto previsto per il primo giorno di settembre, proprio al ’Neri’ contro l’Arezzo. E in notturna. Un antipasto che va a prendere il posto dell’amichevole che era stata programmata per sabato sul campo dell’Albinoleffe, se non fosse stata anticipata di qualche giorno la gara con i toscani. Test, quello di Bergamo, quindi cancellato e sostituito dall’amichevole di giovedì sera contro i vicini di casa prossimi a disputare il secondo campionato di serie D. Porte aperte per i tifosi biancorossi considerando che l’ingresso non prevederà il pagamento di un biglietto.