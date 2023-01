Gli Angels brindano al supplementare

Dulca Angels santarcangelo

72

Cvd Casalecchio

68

SANTARCANGELO: Buzzone 6, James 12, Mulazzani 4, Pesaresi 15, Rossi 7, Macaru 10, Bonfè 9, Benzi 2, Mari 7, Lombardi ne, Panzeri ne, Rivali ne. All.: Bernardi.

CASALECCHIO: Magnolfi 3, Tabellini 5, Sciarabba 8, Rossi 13, Fuzzi 2, Venturi 2, Campanella 10, Bertuzzi 2, Lelli 18, Biguzzi 5, Cappelletti e Taddei ne. All.: Baiocchi.

Arbitri: Gaudenzi e Onofri.

Parziali: 19-11, 38-27, 51-45, 62-62.

Autorevoli per due quarti, gli Angels frenano poi nella ripresa e vengano raggiunti da Casalecchio. I bolognesi impattano dalla lunetta, sfruttando un ingenuo fallo (su tiro da tre) di Mulazzani. La gara trova così il suo epilogo solo all’overtime, 5’ nei quali la Dulca dimostra comunque di averne di più.

Importante Pesaresi, l’unico over in campo per i gialloblù, che hanno perso Quaglia e non possono ancora contare su Rivali.