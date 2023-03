Gli Angels camuffano bene le assenze e strappano il referto rosa a Reggio Emilia

Rebasket

64

Dulca Angels

85

REBASKET: Piccinini 2, Bertozzi, Vezzali, Catellani, Coradeschi 4, Rovatti 15, Petrolini 13, Amadio 13, Mursa 8, Bovio 9, Bertolini ne, Oziegbe ne. All.: Casoli.

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Mulazzani 24, Buzzone 9, Pesaresi 16, Rivali 2, James 10, Bedetti 15, Rossi 6, Mari 2, Bonfè 1, Benzi, Panzeri. All.: Bernardi.

Arbitri: Neri e Casavecchia.

Parziali: 22-26, 39-44, 50-56.

Non c’erano Macaru e Saltykov, ma nonostante le assenze la Dulca Angels è andata a prendersi la posta a Reggio Emilia, nell’occasione ‘casa’ del Rebasket. Era la giornata numero 26, in C Silver, e con questo blitz i clementini tengono vive le speranze di agganciare la quarta piazza, sinonimo di ammissione alla C unica nella prossima stagione. A Reggio gli Angels si accendono subito sulla spinta di un indiavolato Mulazzani, ma gli emiliani, che si aggrappano alla zona, restano in scia. Poi arrivano pure le granate dalla distanza di Pesaresi (foto), col margine che si amplia leggermente, tanto che al 30’ ci sono solamente due possessi pieni tra le squadre. Quindi Santarcangelo dilaga.