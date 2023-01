Gli Angels esagerano, travolto il Bertinoro

scirea bertinoro

GAETANO SCIREA BERTINORO: Torelli 6, Maltoni 9, Bassi 18, Benzoni 14, Monticelli 3, Ravaioli 5, Zoboli 2, Palazzi 2, Sovera, Coralli, Baietta, All.: Rustignoli.

DULCA ANGELS SANTARCANGELO: Mulazzani 11, Rossi 10, James 10, Bedetti 12, Rivali 10, Buzzone 7, Pesaresi 16, Macaru 14, Mari 13, Panzeri 5, Benzi 3, Bonfè. All.: Bernardi.

Arbitri: Zambelli e Casavecchia.

Parziali: 21-30, 34-55, 52-79.

Non ha mezze misure, la Dulca Angels. E così, dopo 6 sconfitte esterne consecutive, la squadra di Bernardi vince di 52 a Bertinoro. Sì, 52, non ci sono refusi. Uno scarto abissale, un Gran Canyon al termine di una partita condotta dall’inizio alla fine. Un match che ha salutato l’esordio, nonché ritorno, di Luca Bedetti in canotta gialloblù. E l’esterno è stato uno degli otto giocatori – davvero tanti – che sono finiti in doppia cifra, per una spartizione della pericolosità che non può che fare la gioia di qualsiasi allenatore. Sabato via al ritorno, in C Silver, con il Grifo Imola al Pala Sgr.