Gli avversari. Occhio a Redivo. La novità è Campani

Le Eagles di Cividale sono in perenne cambiamento. Vincente Cole ora rischia il posto, perché è vicinissimo (non stasera) in debutto di Doron Lamb. La novità di serata sarà il centro Campani, la certezza un Redivo da 18 punti e 4 assist a partita. Insieme con lui, nel reparto piccoli, alcune alternative. Occhio allo stesso Cole (10.7 a gara fin qui) ma anche a Rota, play classe ’99 che non va lontano dalla doppia cifra (8.6) e che ci aggiunge quasi 4 assist. In ala piccola Mastellari, uno di quelli che possono accendersi dalla lunga distanza (38% da tre). Sotto le plance Gabriele Miani, secondo marcatore di squadra (12.3), e Giacomo Dell’Agnello, che fin qui ha fatto registrare 9.4 punti con 5.4 rimbalzi.