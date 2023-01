Gli incompleti Dolphins perdono a Sant’Agata

Sant’agata

102

dolphins riccione

96

SELENE SANT’AGATA: Montaguti 20, Valgimigli 10, Mondini 9, Cristofani 10, Piazza 20, Gaspari 3, Dalpozzo, Morigi 21, Vecchi 5, Bessan 4, Gentili ne. All.: Dal Pozzo

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 18, Cortini 14, Raffaelli 12, Gardini 30, Amati 10, Calegari 12, Protti, Migani. All.: Ferro

Arbitri: Di Martino e Bigotto.

Parziali: 36-26, 63-47, 86-74.

I Dolphins si presentano a Sant’Agata sul Santerno senza due pedine da quintetto, l’esterno Bomba (squalificato) e l’ala forte Chistè, influenzato. Assenze pesanti, giocatori che non si possono regalare. Riccione è in affanno nei primi 20’, quando subisce 63 punti. Poi la squadra di Ferro rialza la testa e risale la corrente, fino ad affacciarsi addirittura sul -3 e palla in mano con 3’ sul cronometro. La tripla della parità però non entra e il Selene riesce a portare a casa il match, che è il recupero della quinta giornata in serie D. Sabato, per l’ultima di regular season, i Dolphins incrociano la Stella a Rimini.