Gli scontri nel derby costano il viaggio a Olbia

Era già stato annunciato, ieri è arrivata l’ufficialità. Trasferta vietata ai tifosi del Rimini. Dopo gli scontri tra tifoserie prima del match di domenica 8 gennaio tra Cesena e Rimini al ‘Manuzzi’, il prefetto di Sassari, recepita la richiesta

dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini per il match in programma domenica allo stadio ‘Bruno Nespoli’ di Olbia tra i padroni di casa e la squadra di Marco Gaburro. Un provvedimento atteso e già annunciato e che arriva dopo quello che già domenica scorsa aveva vietato la trasferta ai tifosi del Cesena. Caso ha voluto che anche la formazione bianconera fosse impegnata in Sardegna. Non a Olbia, ma a Sassari contro la Torres. Quindi, dopo la punizione ai tifosi del Cesena arriva puntuale anche quella per i supporters riminesi.