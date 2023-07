Con l’obiettivo di provare a garantirsi un posto nelle finali nazionali i golfisti in Riviera hanno preso parte alle gare golfistiche. A Rimini Verucchio il Club Med Trophy premiava i migliori di categoria e la lady con l’accesso allo spareggio nazionale, anticamera della finalissima a Marbella. Vi prenderanno parte Marco De Luigi, che ha vinto la gara con 79 colpi, Alberto Ronconi (39), Domenica Casali (38) e Riccardo Norri (46) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Con loro Antonella Amati (39), miglior lady. Finali nazionali in palio anche al Golf Riviera nel TMOpen. Emanuele Danzi ha staccato il pass vincendo la gara con 70 colpi, gli stessi del par previsto per i professionisti. In prima categoria Giacomo Gasperoni (64) ha preceduto Enrico Bernabé (67), in seconda Nicolò Gattei (62) ha superato di misura Giulio Bertuccini (63) così come ha fatto in terza Alberto Ferri (67) nei confronti di Massimo Celesti (68). Davide Zarotti ha vinto il Golf Cup Luxury Team con 72 colpi. A Edoardo Moroni (36), Francesco Manoni (40) e Alessandro Perin (49) i premi di categoria.

Andrea Ronchi