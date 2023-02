Golf Alla Race to Fairmont la spuntano Danzi e Longhini

Nel weekend scorso la gara Race to Fairmont ha aperto le competizioni al Riviera Golf. La gara, oltre ai premi di giornata, ha permesso alle migliori coppie delle due classifiche, di staccare il pass di accesso alla finale nazionale di Asolo, anticamera dell’evento conclusivo a Marrakech. Emanuele Danzi e Daniele Longhini hanno vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 66 colpi. Con loro ad Asolo Andrea Vitali e Mirko Orazi (42) che, nella categoria netta, hanno preceduto Giuseppe Marconi e Fausto Costantini al termine di un avvincente testa a testa che ha visto le due coppie appaiate nel punteggio finale. Hanno completato il podio Federico Pietanesi e Nicoletta Michelini (41). Domenica ancora aria di finale nel Tucano Race to Scotland che ha messo in palio, oltre ai premi di giornata, l’accesso all’epilogo del circuito a Matilde Golf. Vi prenderanno parte Fabio Grandicelli, vincitore della gara con 78 colpi. Con lui Alessandro Testori (70) vincitore in prima categoria seguito da Elia Casali (70), Giorgio Marchetti (66) che si è imposto in seconda davanti a Marino Ciabattoni (69) e Patrizia Cappanera (62), la migliore in terza, con alle spalle Giuseppe Ventura (65). Pass per la finale anche per Alberto Ubertini (71), miglior master mentre la miglior lady, Giada Pelliccioni (66), parteciperà all’evento dedicato alle lady al Golf Riva Toscana.

Andrea Ronchi