Gorelli pasticcia, Morra non punge

Colombi 6. Impossibile fare miracoli sui due gol subiti. Spesso nella sua zona è un vero e proprio assedio e lui, quando può, una pezza ce la mette.

Lepri 6. C’è da credere che, prima o poi, avrà bisogno del navigatore per ritrovare la via di casa. Da destra a sinistra nella difesa a quattro, più ’centrale’ quando si passa a tre. Fa di tutto e di più con grande sacrificio.

Gorelli 5. La sua partita di Chiavari dura un tempo. Ed è parecchio infarcito di errori alla vecchia maniera. (1’ st Stanga 6. L’Entella della ripresa ha meno fame. Non occorre, tutto sommato, sudare troppo. Basta eseguire il compito alla lettera.

Pietrangeli 5,5. Nella tempesta di una difesa che non riesce a tenere la rotta non riesce a mettersi al comando. Decisamente troppo morbido sul primo centro dei liguri.

Semeraro 5,5. Nel tentativo di chiudersi a riccio perde spinta e coraggio. Senza aggiungere nulla a una difesa che fatica a proteggersi. (1’ st Delcarro 5,5. L’inizio è incoraggiante. Sembra avere l’intenzione di spaccare il mondo. Si spegne presto).

Leoncini 5. Partenza tutta in salita tra mille difficoltà. Che rendono complicate anche le cose semplici. Rimette la testa a galla solo dopo un po’.

Megelaitis 6. E’ in fase di crescita e anche se non tutto riesce come vorrebbe, è l’unico a dare sostanza.

Lombardi 5. A prendere confidenza con gli ’ordini’ di Troise ci mette troppo. Tanto che il suo match finisce in 45’. (1’ st Cernigoi 5,5. Dà la scossa nella serata in cui sarebbe servito battere un colpo).

Lamesta 5. Alle spalle di Morra non riesce a lasciare la sua impronta. Meglio invece quando parte più largo.

Morra 5. C’è da battagliare ma senza una spalla riesce a farlo pochissimo.

Iacoponi 5. Impreciso e pasticcione non trova mai il modo di dare del filo da torcere ai liguri.