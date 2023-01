Gran fondo a Riccione dopo cinque anni

Mancava da un po’ di tempo, per l’esattezza dal 2018, ma in questo 2023 ancora agli albori la ‘Gran Fondo Riccione’ di ciclismo torna finalmente di stretta attualità. Sì, perché questa manifestazione sulle due ruote domenica 26 marzo celebrerà la sua edizione numero 21 e nel calendario italiano sarà una delle prime gran fondo. Dall’ormai lontano ‘99 la rassegna è organizzata dal patron Valeriano Pesaresi (Eurobike): una prova che è inserita inoltre nel campionato italiano Acsi gran fondo e medio fondo, con il comitato organizzatore che ha già aperto le iscrizioni online a prezzi agevolati (per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet www.granfondoriccione.com). In quella prima domenica di primavera i partecipanti prenderanno il via dal centro della Perla Verde, dopo di che si misureranno in un tracciato alquanto suggestivo disegnato tra il mare e le colline che si adagiano alle spalle di Riccione, tra la Romagna, le Marche e la storica Repubblica di San Marino, per un totale di 99.3 km nel segno della tradizione.