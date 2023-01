"Gran tiro di Santini, io l’ho solo spinta dentro"

di Donatella Filippi

"È stato bravo Santini a tirare. Io l’ho solo spinta dentro". Non lo dice Michele Vano di quanto quel gol ritrovato sia per lui liberatorio. Si sente più a suo agio a fare a sportellate con i difensori avversari che davanti ai microfoni. Ma, a distanza di un girone dall’ultima volta, tornare ad alzare le braccia al cielo è importante. Seppur agrodolce. "Non è arrivata quella vittoria che avremmo voluto – dice – Ma almeno il mio gol è servito a prenderci un punto. È stata una partita difficile, soprattutto nel primo tempo". Come sono stati mesi difficili per Vano. Perché, inutile negarlo, per un attaccante il gol è tutto. O quasi. "Ho anche avuto dei problemi dal punto di vista fisico – racconta – Ma adesso sto meglio e sto cercando di fare del mio meglio". Senza ricevere troppo aiuto dagli arbitri, c’è da dirlo. Basta un’occhiata troppo insistente ai difensori avversari che scatta il fallo sistematico. "Dovrò cercare di fare meglio anche da questo punto di vista – dice l’attaccante spesso punito dai direttori di gara – Poi è l’arbitro che decide e io non posso farci molto". Lo spirito di sacrificio di Vano è lo stesso di Gian Marco Gabbianelli. Seppur l’attaccante e il fantasista siano due ‘cose’ completamente diverse. "Ci aspettavamo una partita difficile contro un’ottima squadra – dice il fantasista – E così è effettivamente stato. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto diverse difficoltà, poi nella ripresa ci siamo messi a posto. E c’è stato un momento della partita in cui sembrava potessimo anche portarla a casa". Ma tutto sommato quel pareggio è il risultato più giusto.

"Sicuramente noi e la Lucchese siamo due squadre simili dal punto di vista del cammino percorso sin qui – spiega Gabbianelli – Ci abbiamo provato un po’ in tutti i modi a ritrovare la vittoria. Ma non ci siamo riusciti. Anche se siamo stati bravi, ancora una volta a reagire". Insomma, guardare il bicchiere mezzo pieno in questo momento in casa biancorossa è fondamentale. Per riuscire a portarsi fuori da un momento complicato.

"Dobbiamo essere positivi – dice capitan Lorenzo Laverone – Sicuramente ci dobbiamo togliere di dosso un po’ di paure. Questo si è visto anche nella gara con la Lucchese. Il gol del pareggio a inizio ripresa ci aiutati da questo punto di vista. Siamo riusciti a riprendere una partita non semplice e questo ci deve dare la giusta spinta". E il match con l’Alessandria di martedì è già dietro l’angolo.