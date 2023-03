"Grande Marco, sei l’orgoglio di Rimini"

di Donatella Filippi

"Marco... para tutto!". Si è chiusa così la telefonata che il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad ha fatto a Marco Carnesecchi. Un in bocca al lupo speciale per il portiere riminese, 23 anni a luglio, numero uno della Cremonese e fresco di convocazione in Nazionale. Lo ha chiamato il ct Roberto Mancini, dopo l’infortunio di Ivan Provedel. E, così, ci sarà anche lui tra gli Azzurri impegnati alle qualificazioni a Euro 2024: oggi a Napoli contro l’Inghilterra e domenica contro Malta. Carnesecchi, una carriera già brillantissima. Di recente il grande Ivano Bordon in un’intervista su Sportweek l’ha definito, assieme a Donnarumma, "il futuro della Nazionale". "L’ho chiamato per fargli di persona le mie congratulazioni e per mandargli un grande in bocca al lupo a nome della città – dice il primo cittadino – Era da quasi 20 anni, dai tempi di Matteo Brighi, che un riminese non vestiva la maglia della nazionale maggiore". E la storia dice che Carnesecchi, per la precisione, è il terzo riminese convocato nella Nazionale italiana. Prima di lui, appunto, Brighi, ma anche Sergio Santarini. A chiamare l’ex difensore della Roma, era il 1971, fu Ferruccio Valcareggi. E Santarini debuttò contro l’Austria allo Stadio Olimpico, in una formazione sperimentale e giocando in coppia con Bet. La seconda convocazione tre anni dopo, con il ct Fulvio Bernardini per un’amichevole con la Bulgaria.

Nel 1978 viene inserito nella lista dei quaranta per i Mondiali in Argentina, senza poi essere, alla fine, convocato da Enzo Bearzot. Esordio in azzurro, decisamente qualche anno dopo, con Giovanni Trapattoni per Matteo Brighi. Era il 2002. Nazionale che il centrocampista riminese ritrova sette anni dopo, nel 2009, con Marcello Lippi per le gare di qualificazione ai Mondiali dell’anno successivo. Uscendo da Rimini, ma restando in Provincia si trovano altri Azzurri. Il portiere riccionese Paolo Conti fa il suo esordio in Nazionale nel 1977 nella vittoria per 1-0 contro il Belgio, e viene convocato per il campionato del mondo 1978 facendo da secondo a Dino Zoff.

Due i bellariesi che negli ultimi vent’anni hanno vestito la maglia azzurra. Un’unica convocazione per Fausto Pari, nel 1991, però senza esordio per l’ex centrocampista di Napoli e Samp. Venendo ai giorni nostri sono più recenti le convocazioni di Mattia Zaccagni che viene chiamato in Nazionale per la prima volta nel 2020 dall’attuale ct Mancini per le partite contro Estonia e Polonia. Ma non scende in campo. L’esordio arriva due anni dopo, nel 2022, nell’amichevole tra Turchia e Italia. Ora tocca a Carnesecchi tenere alto il nome della riviera indossando la maglia azzurra. "Marco... para tutto!".