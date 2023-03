Guasto alla caldaia dello stadio, rinviate le gare di calcio e futsal

Un guasto alla caldaia dell’impianto di Domagnano annulla la programmazione delle partite di calcio e futsal. Ieri sera a San Marino non sono andate in scena Cosmos-Libertas, recupero della gara rinviata domenica scorsa per neve, valevole per la 21esima giornata di campionato sammarinese, e Pennarossa-Cailungo, gara della 20esima giornata del campionato sammarinese di futsal. "A rendere ancor più amaro l’esito imprevisto – dicono dalla Federcalcio del Titano – il fatto che il malfunzionamento della caldaia sia stato segnalato da settimane e con solerte anticipo a chi di competenza". Rinvii con polemiche che arrivano pochi giorni dopo le sfide andate in scena nel fine settimana, per quel che riguarda il campionato di calcio. Giornata, la 20sima, in cui il Tre Penne non ha fallito l’opportunità di issarsi in vetta alla graduatoria e mettere contestualmente pressione al Cosmos battendo di misura la JuvenesDogana (1-0). Prosegue il periodo negativo de La Fiorita, a secco di vittorie da tre partite nelle quali i campioni in carica hanno raccolto un solo punto. Il confronto di Acquaviva con la Virtus termina a favore dei neroverdi (1-0), che si confermano la bestia nera del club di Montegiardino. A far saltare il banco al 74’ è Sorrentino, che sfrutta l’ottimo lavoro di rifinitura da parte di Angeli per battere Vivan da brevissima distanza. Tanto basta. Delicata sfida in zona playoff tra Fiorentino e San Giovanni, in cui succede letteralmente di tutto, ma alla fine ad avere la meglio sono i secondi (3-1 il finale). Nuova sconfitta per il Murata, che subisce un gol per tempo da una Folgore più concreta che bella (2-0). Le cattive notizie per il Murata arrivano dal successo del San Giovanni, che si allontana dalle ultime due posizioni. Perentorio il successo del Domagnano (3-0 il risultato finale) contro il Cailungo. Vittoria di capitale importanza per il Domagnano, unica a vincere tra le formazioni invischiate nelle retrovie. Va incontro alla sconfitta, infatti, anche il Pennarossa. Opposti al Tre Fiori, i biancorossi di Gori incassano il quarto ko consecutivo (2-0), che ha inevitabilmente portato Zago e compagni sull’orlo del penultimo posto in classifica.