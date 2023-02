Gubbio-Fiorenzuola, novanta minuti per uscire dalla crisi

Posticipo di lusso domani sera con la Reggiana che tenterà di non farsi pericolosamente avvicinare in vetta dal Cesena. Notte di fuoco al ‘Manuzzi’, ma prima c’è tutta una domenica in campo da godersi. Da tenere sott’occhio i novanta minuti tra Gubbio e Fiorenzuola per capire chi sta uscendo dalla crisi.

Serie C. Girone B (28ª giornata): Gubbio-Fiorenzuola, Rimini-Siena, San Donato Tavarnelle-Fermana e Torres-Alessandria (ore 14.30); Ancona-Olbia, Carrarese-Imolese, Entella-Montevarchi, Lucchese-Vis Pesaro e Recanatese-Pontedera (ore 17.30). Domani (ore 20.30): Cesena-Reggiana.

Classifica: Reggiana 61; Cesena 57; Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Carrarese, Pontedera 42; Siena 40; Rimini 37; Lucchese, Fiorenzuola 36; Fermana 35; Torres 30; Vis Pesaro, Recanatese 29; San Donato Tavarnelle 26; Alessandria 25; Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 19.