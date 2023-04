Guerri è il nuovo ds dello United Riccione

Lo United Riccione ha un nuovo direttore sportivo. Ieri il club biancazzurro ha annunciato l’ingaggio dell’aretino Simone Guerri. Da martedì, alla ripresa delle attività, il ds entrerà ufficialmente ‘in carica’ andando a colmare un vuoto che il club non aveva riempito, dopo l’addio a Giacomo Laurino del novembre scorso. Presumibilmente a Guerri spetterà, già da ora, il compito di costruire lo United Riccione del prossimo campionato. Infatti, i biancazzurri con le frenate delle ultime settimane sembrano aver perso il treno playoff. Un punto messo insieme nelle ultime quattro gare per i biancazzurri che nel turno pre-pasquale hanno lasciato i tre punti anche sul campo della Correggese, dopo averli ceduti allo Scandicci e al Crema e prima del pareggio con la Sammaurese. In un batter di ciglia i biancazzurri sono stati scavalcati da Correggese, Real Forte Querceta e dopo l’ultimo turno anche dall’Aglianese. E ora i punti di distacco dal quinto posto, quello occupato dal Carpi, sono diventati cinque.