Scandiano

61

Happy Rimini

56

SCANDIANO: Fedolfi 24, Pignagnoli 2, Balboni 10, Marino 2, A. Meglioli 2, Bocchi 6, Teti, Pellacani 2, Cantore 7, E. Meglioli 6, Nalin. All.: Pozzi.

HAPPY RENAUTO RIMINI: Novelli 5, Mecozzi, Pratelli, E. Duca 14, Pignieri 3, N. Duca 17, Renzi 2, Borsetti, Capucci 11, Lazzarini, Benicchi, Mongiusti 4. All.: Maghelli.

Arbitri: Fusetti e De Palo.

Parziali: 13-17, 30-31, 42-41.

Sconfitta con più di un rimpianto, per l’Happy, che inciampa a Scandiano nella seconda giornata della Poule Promozione di B femminile. Una partita che vede la squadra riminese tenere a lungo la testa avanti, così come a 20’’ dalla fine, sul -3, la squadra di Maghelli ha avuto a disposizione il possesso per cercare magari di impattare con una tripla e rinviare ogni decisione all’overtime. La RenAuto optava per un tiro veloce da due che non entrava, dopo di che sui falli tattici di Capucci & co. le ‘reggiane’ scolpivano il risultato. "Abbiamo regalato la partita per errori di concentrazione, tra frettolosità, perse e rimbalzi offensivi concessi", riflette il coach.