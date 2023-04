Happy brillante Acuto a Fiorenzuola

Fiore Valdarda

52

Happy Rimini

71

FIORE BASKET VALDARDA: Patelli 3, Lekreessane 4, Longeri, Cremona 7, Negri 3, Bertoni 13, Sambou 5, Meschi 13, Zane 4, Nonni. All.: Russo.

HAPPY RENAUTO RIMINI: Novelli 9, E. Duca 14, Pignieri 14, N. Duca 13, Renzi 2, Borsetti 2, Capucci 7, Benicchi 7, Tiraferri 3, Mescolini, Gambetti. All.: Maghelli.

Arbitri: Salatti e Moro.

Parziali: 13-23, 28-43, 39-58.

Era la trasferta più lunga della stagione, ma il ritorno da Fiorenzuola d’Arda è stato dolce, per le giocatrici dell’Happy RenAuto. Nella tana delle emiliane, infatti, la squadra riminese ha colto un successo piuttosto agevole, con le avversarie che si sono ritrovate sotto di quasi un ‘ventello’ alla sirena finale (+25 il massimo vantaggio per Pignieri e compagne). "Brave davvero, le ragazze – dichiara coach Andrea Maghelli –. Sin dall’avvio hanno riversato in campo la giusta intensità, indirizzando così il match".