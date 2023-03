Happy, brutto tonfo con Scandiano

Più che uno scivolone, un tonfo. Dopo aver messo in fila due vittorie, in questa Poule Promozione di B, l’Happy RenAuto crolla in casa con Scandiano (56-86 lo score alla Carim). Una partita che sfugge di mano alle riminesi già nel primo quarto, con le ‘reggiane’ capaci di mettere a referto la bellezza di 29 punti in appena 10’. Nel secondo spicchio di gara le giocatrici di coach Maghelli stringono qualche ‘bullone’ dietro, ma all’intervallo le lunghezze da recuperare sono pur sempre 8. Comincia la ripresa ed è ancora Scandiano ad avere qualcosa in più, col margine che lievita a +18, per ridursi poi a +11 alla penultima sirena. Volendo, ci sarebbe tempo per un ribaltone, ma nel quarto periodo sul parquet ci sono solo le ospiti, che piazzano un break di 23-4. Il tabellino dell’Happy: Novelli 2, Mecozzi, Madonna, Pratelli, E. Duca 7, Pignieri 14, N. Duca 13, Borsetti, Capucci 4, Tiraferri 12, Gambetti, Mongiusti 4. All.: Maghelli. Parziali: 19-29, 34-42, 52-63.