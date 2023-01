Happy, che carattere: battuta l’emergenza

happy rimini

66

magika castello

63

HAPPY RENAUTO RIMINI: Madonna, Pratelli, E. Duca 14, Renzi 10, Borsetti 1, Capucci 21, Monaldini Lazzarini 2, Benicchi 8, Tiraferri, Gambetti, Mongiusti 10. All.: Maghelli.

MAGIKA CASTEL SAN PIETRO: Ranieri, Roccato 3, Venturoli 13, Rosier 20, Zuffa 4, Rizzati 5, Melandri 10, Cerè 2, Cordisco, D’Agnano 4, Daidone 2. All.: Naldi.

Arbitri: Gaudenzi e Onofri.

Parziali: 12-17, 31-32, 51-54.

Vittoria che ha quasi del miracoloso, per l’Happy, che alla palestra Carim stende l’attrezzata Magika Castel San Pietro nonostante le penalizzanti assenze di Novelli, Pignieri, Mescolini e Noemi Duca, con coach Maghelli che mette a referto ben 5 under. Un successo che pesa, inoltre, poiché la formula vedrà le squadre portarsi nella seconda fase i punti conquistati negli scontri diretti (e quello con la Magika lo era, visto che le duellanti si spartivano la seconda piazza in B rosa). L’Happy la vince nell’ultimo quarto, 10’ nei quali rifila un parziale di 15-9 alle rivali. Di Mongiusti il canestro della staffa.