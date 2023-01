Happy con le giocatrici contate

Definirla una semplice emergenza risulta quasi riduttivo. Il campionato di basket B femminile si appresta a celebrare l’ultima di regular season e l’Happy RenAuto, che viene chiamata in causa sulle familiari tavole della palestra Carim contro la Magika Castel San Pietro (h. 20.30, dirigono Gaudenzi e Onofei), è costretta a rinunciare a un mare di giocatrici. Al di là dell’addio a Garaffoni, che si è accasata a Benevento, la squadra riminese non avrà ben tre pedine da quintetto base come Novelli, Pignieri e Noemi Duca, così come ci sono da mettere in conto le assenze delle giovani Mescolini e Mecozzi con Andrea Maghelli che dovrà veramente inventarsi qualcosa per cercare di fare partita pari con un’avversaria del calibro di Castello (8-3 il record, lo stesso dell’Happy). "Capucci porterà palla e Mongiusti, classe 2005, partirà come guardia titolare – rivela il ‘Mago’ –. Poi Eleonora Duca in ala e Renzi centro. Per l’ala forte vedremo il da farsi".