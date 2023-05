Happy, è questione d’orgoglio Con Forlì si può puntare al poker

La classifica non racconta niente di interessante, nel senso che l’Happy RenAuto non ha proprio più nulla da chiedere a quest’ultima giornata della poule promozione di basket B femminile. Ma alla palestra Carim stasera (ore 20.30, arbitrano Romanello e Forconi) s’affaccia la Libertas Rosa Forlì e allora il discorso cambia. Contro le ‘cugine’, infatti, è naturale che ci sia qualche stimolo in più, si respira aria di derby e c’è un’imbattibilità che va mantenuta. Sì, perché in stagione la squadra riminese ha sempre e solo vinto con Forlì: 57-55 alla Carim e 50-66 fuori nella prima fase, 56-57 lo scorso 11 marzo in trasferta nel match d’andata di questa poule. Un ‘percorso netto’ che va difeso e incrementato. "Ci teniamo a vincere, assolutamente, per svariati motivi – assicura il coach dell’Happy, Andrea Maghelli –. Poi, da domani, cominceremo a pensare soltanto alla prossima stagione". In quest’ultimo impegno stagionale Maghelli non avrà Renzi: dentro invece Pignieri, sia pure non al top.