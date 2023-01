Happy, Garaffoni saluta e va a Benevento

Laura Garaffoni non è più una giocatrice dell’Happy RenAuto, la squadra riminese impegnata nel campionato di basket B femminile. Secondo l’opzione prevista nel contratto la Garaffoni, esterno che ha mostrato un buon feeling col canestro, per motivi personali ha esercitato la clausola di uscita al termine della prima fase, pertanto non è più nel roster. "Una scelta – fa sapere la società attraverso un comunicato – che è stata condivisa serenamente con lo staff, che ha accolto la richiesta di Laura di provare una nuova esperienza". La stagione della Garaffoni proseguirà sempre in B, ma nella divisione campana, poiché la giocatrice ha raggiunto un accordo con la Virtus Academy Benevento. "A Laura – si legge ancora nella nota – auguriamo le migliori fortune umane e sportive". Nel frattempo l’Happy il prossimo weekend resterà a riposo, per chiudere la prima fase sabato 14 con Castel San Pietro.