Happy, il tabù resta

Happy Rimini

51

Sb Samoggia

64

HAPPY RENAUTO RIMINI: Novelli, Madonna, Pratelli, E. Duca 4, N. Duca 18, Renzi 8, Boretti 2, Capucci 9, Lazzarini, Benicchi 3, Tiraferri, Mongiusti 7. All.: Maghelli.

SCUOLA BASKET SAMOGGIA: Scandellari, Bortolani, Palmieri 23, Tartarini 2, Bernardini, Monti, Venturi, Cattabiani 5, Grandini 7, Melloni 10, Zarfoui 13, Parrinello 4. All.: Palmieri.

Arbitri: Meli e Mazza.

Parziali: 13-15, 21-37, 30-50.

Niente da fare, la Scuola Basket Samoggia rimane tabù per l’Happy. Sì, perché dopo le due sconfitte di misura incassate nella prima fase, le riminesi inciampano per la terza volta su altrettante opportunità con la stessa rivale in questo esordio nella Poule Promozione di B femminile. E la caduta, sulle tavole della Carim, è più pesante rispetto al passato, visto che le emiliane già alla penultima sirena hanno sbrigato la pratica. E pensare che per il Samoggia la serata non si era aperta bene, nel senso che lo staff aveva dimenticato a casa le maglie, ‘distrazione’ che aveva portato i dirigenti emiliani a comprare al volo delle altre divise in un negozio vicino alla palestra, divise che esibivano poi dei numeri scritti col pennarello.