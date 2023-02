Happy in cerca di riscatto dopo tre sconfitte di fila

Nelle prime tre uscite di questa Poule Promozione di basket B femminile l’Happy RenAuto ha raccolto sempre il referto giallo, quello riservato alle squadre perdenti. Un ‘trend’ che non piace neanche un po’ a coach Andrea Maghelli, smanioso di cambiare rotta. Ma il calendario, in questa quarta giornata, lo conduce oggi a Puianello, una frazione di Quattro Castella, nel ‘reggiano’, dove ad attenderlo ci sarà un’avversaria tra le più attrezzate in questo girone (si comincia alle 18.30, dirigono Resca e Romanello). "Ci vogliamo provare, assolutamente, però Puianello è un buonissimo gruppo, solido – avverte il ‘Mago’ –. Una formazione che, insieme a Cavezzo, alla vigilia del torneo puntava apertamente alla promozione. Noi recuperiamo il play Novelli, anche se la condizione, chiaramente, non può certo essere quella ottimale, d’altronde in questa sfortunata stagione ha dovuto mettere in conto ben tre stop complici due scavigliate e un virus". Tante le ‘over 30’ nella compagine emiliana, più qualche giovane prospetto.