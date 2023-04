Happy, l’overtime è fatale Puianello passa alla Carim

happy rimini

75

puianello

76

HAPPY RENAUTO: Novelli, Mecozzi, E. Duca 16, Pignieri 6, N. Duca 19, Renzi, Borsetti, Capucci 11, Benicchi 1, Tiraferri 22, Mescolini, Mongiusti. All.: Maghelli

PUIANELLO: Oppo 3, Moretti 14, Manzini 17, Luppi, Albertini, Dettori 17, Dzinic 10, Cherubini, Raiola 14, Torelli, Boiardi 1, Graffagnino. All.: Giroldi.

Arbitri: Meli e Guerrini

Parziali: 25-13, 28-25, 49-43, 66-66

Ancora un’amarezza, per l’Happy RenAuto, che viene trafitta alla palestra Carim dal Puianello nell’ 11ª giornata della poule promozione di B rosa. Una partita che si mette subito bene per le riminesi, che in un secondo quarto da incubo scialacquano quasi tutta la dote. Happy avanti nella ripresa (37-25), ma la gara è ad elastico. Noemi Duca (foto) e compagne sono ancora sul +8 a meno di 2’ dalla fine, il margine sfuma e si va all’overtime. Supplementare in altalena, finché Puianello la chiude con un 22 ai liberi a 3’’ dal gong.