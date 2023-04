Happy non pervenuta Cavezzo la travolge

Basket Cavezzo

85

happy rimini

50

BASKET CAVEZZO: Siligardi 5, Denti 14, Zanoli 13, Cariani 16, Kolar 9, Marchetti 9, Maini, Andreotti 4, Costi 10, Calzolari 1, Bellodi, Pronkina 4. All.: Piatti.

HAPPY RENAUTO RIMINI: Novelli 2, Mecozzi, Pratelli, E. Duca 2, Pignieri 20, N. Duca 15, Borsetti, Capucci 2, Tiraferri 1, Puliti, Mongiusti 8. All.: Maghelli.

Arbitri: Pellegrini e Casavecchia.

Parziali: 19-9, 52-18, 66-33.

Pesante ‘legnata’ per l’Happy RenAuto, che esce con le ossa rotte da Cavezzo. Una partita appena mordicchiata in avvio dalle riminesi, dopo di che la scena se la prende la formazione di casa, che con un secondo quarto da 33-9 si issa sul +34 a metà gara, mentre le giocatrici di Maghelli non riescono neppure a viaggiare a un punto al minuto. L’incontro è in ghiaccio e la ripresa si trasforma in un lungo ‘garbage time’. L’Happy – magra consolazione – vince di un punto il terzo quarto, quindi scivola leggermente indietro a scolpire l’85-50 impresso sul tabellone. "Un tempo è come se non fossimo entrate in campo", ammette il ‘Mago’.