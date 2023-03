Happy, sono 6 gli stop di fila: a Forlì occorre una reazione

La classifica dell’Happy RenAuto piange, in questa Poule Promozione di basket B femminile: 6 partite disputate e neppure un match portato a casa, dopo che nella prima fase la squadra riminese aveva viaggiato con un eccellente record di 9-3. D’accordo che l’asticella si è alzata, ma nessuno si sarebbe aspettato un passaggio a vuoto così prolungato da parte di Eleonora Duca (foto) e compagne, che fin qui sono mancate soprattutto in attacco, in quella metà campo offensiva dove hanno mostrato polpastrelli molto freddi, addirittura congelati, tanto che nelle 6 gare sin qui giocate hanno viaggiato alla non esaltante media di 52.5 pt a uscita, praticamente 11 punti in meno rispetto alla prima parte del campionato. Questa sera, nell’ambito dell’ultima di andata, l’Happy cercherà di ritrovarsi al Villa Romiti di Forlì, dove ad attenderla ci sarà la Libertas Rosa, squadra battuta due volte su due quest’anno (alle 20.45, gli arbitri sono Moro e Aly Belfadel). "Le forlivesi però sono in fiducia, quello stato d’animo che a noi in questo momento sta mancando. Insomma, rispetto alla reguar season gli scenari sono profondamente cambiati", la breve considerazione è del coach riminese Andrea Maghelli.