Happy, ultimo acuto: è poker stagionale nel derby con Forlì

Ai fini della classifica non contava nulla, ma c’era pur sempre il campanile, la rivalità a regalare stimoli alle due ‘cugine’. E l’Happy RenAuto Rimini l’ha spuntata ancora una volta sulla Libertas Rosa Forlì (71-57 lo score alla palestra Carim, teatro di quest’ultimo atto della poule promozione del campionato di basket B femminile). Per il gruppo di coach Andrea Maghelli è il quarto successo stagionale – su altrettante opportunità – sulla compagine forlivese, battuta sia in regular season (57-55 in casa, 50-66 fuori), sia in questa poule (56-57 il risultato a Forlì un paio di mesi fa). In questo quarto confronto l’Happy ha pigiato subito il piede sull’acceleratore: difesa attenta, precisione in attacco con le gemelle Duca e Capucci, e al primo mini riposo è +18 RenAuto. La Libertas Rosa si mette a zona 2-3 e recupera un po’ nella seconda frazione, ma il terzo periodo sorride nuovamente alle padrone di casa, per un tonico +16 alla penultima sirena. Nel restante spicchio di gara Pignieri (in foto) e compagne non rischiano nulla, col referto rosa che finisce in bacheca.

Il tabellino – Happy RenAuto Rimini: Novelli 3, Mecozzi, E. Duca 9, Pignieri 11, N. Duca 18, Borsetti, Capucci 12, Benicchi, Tiraferri 18, Mescolini, Gambetti, Mongiusti. All.: Maghelli. Libertas Rosa Forlì: Shlyakhtur 2, Vespignani 3, Bernabé 5, Montanari 3, Pieraccini 4, Valensin 19, Ronchi 5, Giorgetti 5, Silighini 9, Balestra 2, Ragghianti. All.: Bucci. Arbitri: Romanello e Forconi. Parziali: 29-11, 39-32, 57-41.