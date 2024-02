Hockey in-line. I Corsari di Riccione chiudono secondi in Coppa Italia

Grande soddisfazione per i Corsari di Riccione, che per la prima volta nella loro storia sono saliti sul secondo gradino del podio e hanno conquistato l’argento nella Coppa Italia di hockey in-line. Al PalaRaciti di Padova si è imposto l’Asiago dopo una finale molto combattuta (fantastico in porta Montanari), ma resta la soddisfazione per un percorso di qualità eccellente. La squadra ha festeggiato la storica medaglia d’argento inviando un pensiero speciale ed un ringraziamento particolare a tutti i tifosi che li hanno seguiti in trasferta e li sostengono durante il campionato. In Serie C, intanto, i Corsari hanno inanellato sette vittorie su sette nel girone d’andata e sono primi in classifica. Sabato prossimo a Riccione arriverà l’Empoli.