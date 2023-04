I biancazzurri di San Marino debuttano con una sconfitta

Inizia con una sconfitta per 2-0 l’avventura della Nazionale Under 16 di San Marino nel Torneo di Sviluppo casalingo. La Slovenia, primo avversario dei biancazzurrini, parte con il piede pigiato sull’acceleratore, sbloccando l’incontro al 6’ grazie al colpo di testa di Sunta, Poi nel finale il conto lo chiude Suhovrsnik. La Slovenia mette in tasca invece tre punti che le consentono di raggiungere in testa alla classifica la Georgia che si era presa l’intera posta contro Montenegro. Anche qui il punteggio finale recita 2-0: il vantaggio lo firma al 36’ Ratiani con un destro da fuori area che sorprende il portiere montenegrino Durovic; il raddoppio arriva invece nel cuore della ripresa con il facile tap-in di Kutateladze. Le quattro squadre torneranno in campo oggi per la seconda giornata di gare: Slovenia-Montenegro alle 11 e Georgia-San Marino alle 15. San Marino: Casadei; Marani, Bugli (72’ Faetanini), Marinucci (60’ Zavoli); Bindi (60’ Mularoni), Semperlotti (46’ Giorgetti), Pasolini, E. Della Balda (60’ Nicolini), Forcellini (60’ Contucci); Protti (72’ Gualtieri), Valentini (46’ Burioni). All.: Magnani.