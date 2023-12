I biancazzurri sbattono sul Parma primo della classe

Un solo gol non è bastato agli Under 13 prof del Rimini per strappare punti al Sassuolo secondo della classe. Rimini: Ribiscini, Ramberti, Nocerino, Sanchi, Belletti, Angelini, Forte, Gabelli, Palazzi, Passaro, Baldelli, Rossetti, Raffaelli, Ceccarini, Leonelli, Brualdi, Chirichella. La San Marino Academy ha ceduto alla capolista Parma, regina del girone A che sin qui ha messo insieme 22 punti, mentre sono a caccia del primo passo avanti in classifica i giovanissimi biancazzurri del Titano.

Under 13 professionisti (13ª giornata): Sassuolo-Rimini 4-1, Sassuolo squadra B-Cesena 2-3, Spal-Modena 2-2, San Marino Academy-Parma 1-11, Bologna squadra B-Reggiana 2-3, Reggiana squadra B-Bologna 2-4. A riposo il Fiorenzuola.

Classifica: Parma 22; Sassuolo 19; Bologna 18; Spal 15; Rimini 14; Cesena 13; Reggiana 9; Modena 8; Fiorenzuola 6; San Marino Academy 0. Fuori classifica: Sassuolo squadra B 14; Bologna squadra B 13; Reggiana squadra B 3.