I biancorossi chiudono a digiuno ma si prendono la finale playoff

Nonostante la sconfitta, la Primavera 4 del Rimini ha chiuso la regular season al secondo posto in classifica, in condominio con la Pergolettese. E grazie agli scontri diretti a favore con i lombardi la squadra di Piazzale del Popolo ha così conquistato direttamente la finale playoff. Un traguardo importante, una volta sfuggito quel primo posto che i biancorossi hanno occupato per gran parte della stagione e che poi è andato, alla fine, alla Pro Patria. Nell’ultima fatica di campionato la squadra di mister Brocchini è caduta sul campo della Virtus Verona (1-0). E ora pensa solo agli spareggi, prima osservando quello che succederà nelle semifinali in programma nei prossimi giorni. Sabato le gare d’andata Arzignano Valchiampo-Triestina e Sangiuliano City-Pergolettese. I biancorossi entreranno in gioco in finale. Rimini: Cerretani, Gabriele, Gerboni, Nastase (33’ st Marcello), Bianchi, Cherubini, Ricci (29’ st Alvisi), Russo (44’ st Sebastiani), Capparelli, Zanni (29’ st Serfilippi), Lonardo (29’ st Fraternale). A disp.: Conti, Di Pollina, Madonna, Rushani, Gianfrini, Marconi. All.: Brocchini.

Chiusura di stagione senza punti e all’ultimo posto in classifica per la San Marino Academy che ha lasciato tutto il bottino alla Pergolettese davanti al pubblico amico (3-1) mettendo la parola fine sul campionato con 12 punti raccolti in 26 gare. L’unica rete biancazzurra è stata realizzata da Moretti, ma non è stata sufficiente per evitare la conclusiva battuta d’arresto. San Marino Academy: Borasco, Carvezan (26’ Drudi), Riccardi, Valli Casadei, M. Ciacci, Medri, Ugolini, Caddy (46’ Moretti), Sensoli (64’ Caushaj), S. Gasperoni (70’ Renzi), M. Gasperoni (64’ Famiglietti). A disp.: Chiarabini, Battistini, Cicconetti, Bugli, Pasolini. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (26ª giornata): Mantova-Novara 0-1, Pro Patria-Pontedera 1-3, San Marino Academy-Pergolettese 1-3, Sangiuliano City-Arzignano Valchiampo 1-1, Torres-Trento 5-3, Virtus Verona-rimini 1-0. A riposo la Triestina.

Classifica: Pro Patria 54; Rimini, Pergolettese 45; Triestina 43; Arzignano Valchiampo 41; Sangiuliano City 40; Novara 36; Mantova 31; Pontedera 27; Virtus Verona 26; Torres 24; Trento 18; San Marino Academy 12.