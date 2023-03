I biancorossi chiudono in casa con il Baraccaluga

Ecco l’ultimo match stagionale per il Calcio a cinque Rimini, che oggi chiuderà l’annata ospitando sul proprio parquet di casa il Baraccaluga (calcio d’inizio alle 15). "C’è un clima disteso – dice l’allenatore biancorosso Gabriele Monesi – l’obiettivo minimo della stagione, che era la salvezza, l’abbiamo raggiunto. Ci manca ora di vincere in casa per superare i punti raccolti nella scorsa stagione in questo girone che è rimasto invariato".

Futsal C1 (22ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Santa Sofia, Calcio a cinque Rimini-Baraccaluga, Due G Parma-Mernap Faenza, Futsal Sassuolo-Villafontana, Bagnolo-X Martiri. A riposo il Montale.

Classifica: Bagnolo 46; Calcio a cinque Forlì, Mernap Faenza 39; Futsal Sassuolo 36; Villafontana 31; Due G Parma, Baraccaluga, X Martiri 29; Calcio a cinque Rimini 18; Montale 0; Santa Sofia 0.