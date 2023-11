I biancorossi ci riprovano in casa Il Calcio a cinque Rimini è pronto a tornare sul parquet del Flaminio per affrontare il Montale, ultimo della classe, e cercare di conquistare qualche punto pesante anche in casa. La classifica vede Mernap Faenza, Polisportiva Villafontana e Futsal Sassuolo in testa, seguite da X Martiri, Equipo Crevalcore e Aposa Bologna.