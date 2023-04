I biancorossi continuano a correre verso i playoff

Ripresa degli allenamenti ieri, dopo un giorno di relax, per capitan Laverone e compagni. Senza troppi intoppi. Continuano a svolgere un lavoro personalizzato Haveri, Tofanari, Delcarro e Vano. Solo il primo è reduce da un infortunio e ha bisogno di qualche giorno di tempo per rimettersi al passo con i compagni. Per tutti gli altri il lavoro differenziato è stato studiato a livello precauzionale. La tabella di marcia di avvicinamento ai playoff del Rimini prevede una seduta anche oggi, come del resto si continuerà a correre anche per tutta la prima parte della prossima settimana. Con un giorno di riposo, già fissato per venerdì. Una mini preparazione per preparare al meglio la seconda parte della stagione, quella che scatterà l’11 maggio con il primo turno dei playoff. Il Rimini quel giorno si metterà in viaggio, ma la destinazione non è ancora certa.