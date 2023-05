I biancorossi di Berretta non lasciano scampo al Monopoli

Non si fermano i ragazzi dell’Under 15 serie C che al primo turno dei playoff mettono una bella ipoteca sul passaggio del turno battendo tra le mura amiche il Monopoli (4-0). Apre le marcature Arlotti (oggi autore di una tripletta) che sfrutta un’indecisione difensiva ospite e insacca all’11’ del primo tempo. Raddoppia sempre Arlotti al 36’, poi cala il tris Foschi quattro giri di lancetta dopo, con un tiro da fuori

area, e fissa il risultato della prima frazione sul 3-0. L’inizio del secondo tempo è ancora forte da parte dei biancorossi e vanifica le possibilità di reazione degli ospiti. E sempre Arlotti in contropiede al 6’ firma la sua tripletta personale mettendo praticamente fine con largo anticipo al match. I biancorossi, infatti, poi controllano senza correre pericoli e il tabellino si chiude con il risultato di 4-0. La gara di ritorno si disputerà a Monopoli domenica prossima. Giorno in cui ci si giocherà il passaggio del turno ai quarti di finale dei playoff di categoria. I biancorossi di mister Berretta avevano chiuso la stagione regolamentare al secondo posto in classifica nel girone C, alle spalle della capolista Cesena e in condominio con l’Imolese (in svantaggio negli scontri diretti). Trentaquattro i punti messi insieme in 18 gare che hanno permesso al Rimini di prendersi gli spareggi.

Rimini: Perazzi, Cenci, Drudi, Nava (dal 21’ st Ramja), Manzi, Bizzarri, Arlotti, Scirocco (dal 9’ st Celani), Di Pollina (dal 18’ st Zamagna), Mataj, Foschi. A disposizione: Cherubini, Zammarchi, Badioni, Fabbri, Grassi, Eco. Allenatore: Berretta.

Monopoli: Silvestris (dal 31’ st Corbascio), Trotta, Albajrami (dal 1’ st Pinto), Di Mario (dal 7’ st Misiti), Santeramo, Ruggieri (dal 31’ st Fiume), Lavarra (dal 15’ st Castellana), Tarucci, Scialpi (dal 7’ st Dilauro), Procino (dal 31’ st Sansonetti), Gjini. A disposizione: Battista, Pontrelli. Allenatore: Biasi.

Reti: 11’, 36’ pt e 6’ st Arlotti, 40’ pt Foschi.

Note - Ammoniti: Manzi (R), Di Mario (M).

I risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale: Pro Sesto-Cesena 0-4, Rimini-Monopoli 4-0, Juve Stabia-Siena 1-2, Pontedera-Avellino 1-4, Messina-Feralpisalò 0-1, Turris-Entella 2-5, Albinoleffe-Alessandria 0-1, Virtus Francavilla-Renate 2-2.