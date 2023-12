I biancorossi di Masolini frenano la corsa del Cesena

Il Rimini frena la corsa della capolista Cesena (0-0). Rimini: Perazzi, Cenci, Fabbri, Lombardi N., Lombardi L., Zammarchi, Foschi, Nava, Molfetta (26’ st Grassi), Eco, Cellarosi. A disp.: Pirini, Manzi, Fontemaggi, Zamagna, Badioni, Ramja, Cristiani, Arlotti. All.: Masolini. Non mette in tasca nemmeno un punticino la San Marino Academy nell’anticipo casalingo contro il Legnago (3-2). San Marino Academy: Cenci; Delvecchio, Mirchev, Pennacchini (64’ Berardinelli), Montali (79’ Zavoli), Meloni, Podeschi, Deronjic, Grandoni, Tamagnini (53’ Raschi), Canarezza (53’ Markay). A disp.: Giulianelli, Guidi, Baldazzi, Molinari, D’Angeli. All.: Vangelista.

Under 16 serie C. Girone B (10ª giornata): San Marino Academy-Legnago 2-3, Rimini-Cesena 0-0, Lumezzane-Trento 3-2, Spal-Virtus Verona 1-1, Arzignano Valchiampo-Vicenza 1-2, Triestina-Padova 0-1.

Classifica: Cesena 26; Vicenza, Triestina 20; Padova 19; Spal, Virtus Verona 18; Legnago 13; Rimini, Lumezzane, Arzignano Valchiampo 9; San Marino Academy 5; Trento 4.