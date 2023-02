Nemmeno la neve ferma il Rimini che sta continuando a preparare i novanta minuti di domenica (calcio d’inizio alle 14.30) al ‘Benelli’ contro la Vis Pesaro. Ieri il ‘Romeo Neri’ si è svegliato imbiancato e, così, la squadra di Marco Gaburro si è spostata un po’ più a sud, esattamente allo stadio Calbi di Cattolica per continuare a mettere nel mirino il prossimo avversario. Il tecnico veneto per il match marchigiano ha una certa abbondanza di uomini considerando che da qualche giorno anche Delcarro è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni, messo nel cassetto il fastidio muscolare che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nel match in casa dell’Alessandria. Oggi, presumibilmente, la truppa tornerà a correre sul sintetico di casa e per mister Gaburro si avvicina il momento delle scelte. Con i soliti ballottaggi e, magari, qualche sorpresa.