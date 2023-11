I biancorossi due volte avanti si fanno raggiungere in casa Nella nona giornata del campionato Under 17 Serie C Girone B, il Rimini ha ottenuto un punto in casa contro l'Arzignano Valchiampo (2-2). La San Marino Academy ha osservato il proprio turno di riposo. La classifica vede Cesena e Vicenza in testa con 20 punti.