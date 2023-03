I biancorossi già salvi salutano con una vittoria sul Baraccaluga

Chiusura di stagione con il botto per il Calcio a cinque Rimini. Davanti al pubblico amico i biancorossi mettono la parola fine sul campionato battendo sul parquet del Flaminio il Baraccaluga (3-1). Centrando, così, l’obiettivo di superare il totale di punti fatti nella stagione precedente. E gli ultimi tre arrivano al termine di una partita un po’ dalle due facce per i riminesi, con un primo tempo chiuso sotto nel punteggio e una ripresa invece garibaldina. A sbloccare l’incontro, per gli ospiti, ci pensa Oro, che al 19’ supera Ciappini. Il Rimini gioca un primo tempo sottotono rispetto alle aspettative e i biancorossi faticano ad imporre ritmi e tempi di gioco. Ma nella ripresa tornano in campo con ben altro piglio e dopo pochi minuti impattano sul 1-1 grazie a Muratori. Il Rimini continua a giocare con grande entusiasmo e voglia di vincere. Un impeto che si trasforma nel gol del vantaggio di Caputi, che arriva a metà frazione. I piacentini decidono allora di provare il tutto per tutto per riportare la sfida in equilibrio e schierano il portiere di movimento. Una scelta che però non paga per gli ospiti, ma che permette ai padroni di casa di allungare ulteriormente nel risultato raggiungendo il definitivo 3-1. A segnare questa volta è Tonini che, dopo una repentina azione difensiva dove i biancorossi recuperano il pallone con il Baraccaluga tutto sbilanciato in avanti, segna dalla propria metà campo.

Rimini: Ciappini, Tonini, Muratori, Tarantini, Caputi, Oddone, Gasperoni, Vitali, Timpani, Para,

Celli, Gabrielli. All.: Monesi.

Baraccaluga: Fariselli, Barani, Silvano, Atta, Elghachi, Oro, Crisci, Baldini, Franca, Bersani, Skiba. All.: Tagliavini.

Arbitri: Giliberti di Forlì, Zarba di Finale Emilia. Reti: 19’ pt Oro, 9’ st Muratori, 13’ st Caputi, 25’ st Tonini.

Futsal C1 (22ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Santa Sofia 4-2, Calcio a cinque Rimini-Baraccaluga 3-1, Due G Parma-Mernap Faenza 3-5, Futsal Sassuolo-Villafontana 8-7, Bagnolo-X Martiri 7-4. A riposo il Montale.

Classifica: Bagnolo 49; Calcio a cinque Forlì, Mernap Faenza 42; Futsal Sassuolo 39; Villafontana 31; Due G Parma, Baraccaluga, X Martiri 29; Calcio a cinque Rimini 21; Montale 9; Santa Sofia 0.