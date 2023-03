"I biancorossi giocano un calcio spumeggiante"

"Avremo davanti una squadra di ottimo livello, che gioca un calcio tra i più divertenti e spumeggianti del girone. È molto organizzata e pratica un 4-3-3 difficile da affrontare". Lo fotografa così, Massimiliano Canzi, il Rimini che oggi il suo Pontedera affronterà al ‘Romeo Neri’. Dopo la vittoria di Sassari dello scorso turno, nella quale dopo diversi turni i toscani sono riusciti a non subire reti in trasferta, il Pontedera ora ha tutta l’intenzione di ripetersi. "A Sassari abbiamo messo il focus sulla fase difensiva (nella gara precedente c’erano state le 4 reti incassate contro il San Donato Tavarnelle, ndr) – spiega Canzi – e durante tutta la settimana ci si è lavorato tanto. Così, contro la Torres siamo riusciti ad applicarci nella maniera giusta, nonostante l’espulsione di Ladinetti che ad ogni modo a livello strategico non ha cambiato nulla visto che avevamo scelto di lasciar fare la gara agli avversari". Tornando a pensare al Rimini, nemmeno l’assenza del bomber Santini tranquillizza il tecnico. "Il Rimini dispone di altri attaccanti importanti – dice – perché ha un organico di livello. Inoltre può contare su una tifoseria di livello e su una piazza dove il calcio è sentito tantissimo, quindi sarà bello andare a giocare una gara del genere. Che per questi aspetti mi ricorda Ancona, anche se rispetto a quella trasferta bisogna fare senz’altro meglio…". In casa biancorossa peseranno le assenze, ma anche il Pontedera da questo punto di vista non sarà da meno. Mister Canzi si presenterà in Romagna con un centrocampo decisamente rimaneggiato viste le assenze in contemporanea, e tuttte per squalifica, di Catanese, Guidi e Ladinetti. Non ci sarà nemmeno Tripoli influenzato. Ma l’allenatore lombardo ritrova Nicastro e Martinelli, i due ex di giornata che dovrebbero essere in campo entrambi dal primo minuto. "La situazione non mi preoccupa – non pensa troppo agli assenti Canzi – perché abbiamo giocatori che possono ricoprire quei ruoli e perché, alla fine, le assenze sono un modo per dare opportunità ad altri calciatori di farsi vedere, magari guadagnandosi un posto e dimostrandomi che sbaglio a preferire altri. È un’occasione per dare spazio a tutti".